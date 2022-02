José Ramón López Beltrán declara no tener injerencia en el gobierno mexicano, sus datos dicen lo contrario

El día de ayer Jóse Ramón López Beltrán comunicó que no tiene ninguna injerencia en el gobierno de México y que sus ingresos provienen a cien por ciento de su trabajo en KEI Partners como asesor legal.

¿QUÉ FALTA RESOLVER?

A pesar de que con estas declaraciones lo que buscaban era que se les dejara de vincular con el gobierno mexicano, los datos que ha dado José Ramón ha hecho que cada vez se le vincule más.

De acuerdo con Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Kei Partners LLC fue creada en 2018, quedando bajo la dirección de Iván y Erika Chávez hijos de Daniel Chávez, supervisor honorifico de la construcción del Tren Maya.

La página de la empresa asegura tener 40 años de experiencia en hoteles e inmobiliarios de lujo, Además sin embargo esta página que fue creada el 13 de febrero, sólo tiene una publicación que es del día 12 de febrero.

No cuenta con transparencia que permita ver algo que acredite lo que declaró López Beltrán, además de acuerdo al portar de State Bar of Texas, no está registrado como abogado, lo que debería ser necesario para que pudiera ejercer estando en Texas y sobre todo ocupar un cargo como el que asegura tener.

¿QUE PASA CON LAS DECLARACIONES?

Aunque Adams dejó claro desconocer la situación de la casa al momento de rentarla, pues “rara vez se conocen las partes”, accionistas de la empresa Baker Hughes han pedido que se investigue qué relación existe realmente entre AMLO y los negocios de su hijo y su esposa.

Finalmente, lo único que hizo José Ramon Lopéz Beltrán fue aclarar cuál es su trabajo en Texas, sin embargo, al aclararlo dejo la oportunidad de que se le vincule nuevamente con el gobierno de México debido a la dirección de Kei Partners.

Aunque ambos intentaron desmentir que la renta de la casa y la vida que llevan tuviera que ver con el gobierno mexicano, sus declaraciones no resuelven las críticas a las que han sido sometidos al vincularlos con PEMEX y el gobierno de AMLO.