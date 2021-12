Alaín Pinzón, activista mexicano y símbolo de la lucha contra el VIH

“ Yo tenía, tengo y sigo teniendo problemas con mi diagnóstico. Por eso creé el grupo de apoyo (VIHve Libre), yo creé el grupo de apoyo a partir de mis problemas y de que alguien me dijo un día: seguramente no eres el único que vive estos problemas ”, dice Pinzón a Efe con motivo del Día Mundial del Sida este 1 de diciembre.

Mientras que para Alaín “ no hay otra manera de actuar si no es desde el activismo pues, asegura, actualmente vivir con VIH es sumamente complejo ”.

“ Es de esas personas que no tienen miedo a dejar de lado la corrección política, a ser escandaloso, a hacer pintas o enfrentar a policías o funcionarios ”, comenta sobre Pinzón el joven Alan, que a sus 27 años fue diagnosticado con VIH en agosto pasado y que aún no ha revelado su condición a sus personas más cercanas.

PONER FIN AL SILENCIO

Asegura que cuando está en una manifestación o en algún acto público recuerda todos los mensajes que le hacen llegar esas personas que esconden sus diagnósticos.

Por ello cada vez que ocurre una protesta al respecto, el activista está en primera línea, gritando y, si es necesario, rompiendo vidrios y defendiendo a sus compañeros.

“Creo que (esas acciones vienen) desde el hartazgo del silencio, que yo personalmente como activista, como director de una organización que atiende a muchísimas personas que vivimos o que viven con VIH, ya no quiero”, afirma.

Mientras participa en una marcha contra los crímenes de odio, Alaín dice entre lágrimas que hay una deuda pendiente para educar a la sociedad y así acabar con la discriminación.

“De nada nos sirve tener medicamentos de la mejor barrera genética, que nos van a mantener vivos muchísimos años, si no tenemos un trabajo, si no tenemos la tranquilidad, si no podemos llegar a decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi pareja que tengo VIH sin que me corran (me echen) ni me discriminen”, lamenta.

Finalmente, pide a la sociedad empatizar con el colectivo LGBT y con los pacientes de VIH. “No nada más existimos en junio, y el VIH no nada más existe el 1 de diciembre”, concluye.