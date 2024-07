Alianza con PRI, error histórico del PAN: aspirantes a dirigencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero, Adriana Dávila Fernández, Damián Zepeda Vidales y Kenia López Rabadán, coincidieron en que la coalición electoral con el PRI fue una “incongruencia” y “un error histórico”. Adelantaron que, de llegar al cargo, romperán lazos con el tricolor en este aspecto.

En entrevista con EL UNIVERSAL, coincidieron en que lo único en lo que deben mantenerse firmes es en la alianza legislativa. Sin embargo, advirtieron que el PRI podría aliarse con Morena para legitimar reformas que afecten a México. Por ello, exigieron al tricolor no ceder ante el poder.

Los políticos panistas opinaron sobre la reelección de “Alito” Moreno Cárdenas. Aunque mantienen distancia y respetan los métodos internos del PRI, algunos ven un reflejo en el proceso de renovación de la dirigencia del PAN. Afirman que, si continúan perpetuándose en el poder sin cambiar el rumbo, “el PAN iría directo a un barranco”.

Jorge Romero, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados y uno de los aspirantes a la dirigencia, comentó: “Estaré completamente concentrado en los procesos y reflexiones que atañen al PAN”. Sin embargo, consideró que el albiazul debe hacer una pausa en su alianza con el PRI.

“Como PAN, debemos repensar y hacer una pausa en el camino para volver a encontrar nuestra identidad, la del PAN. Quizá esta se ha diluido un poco en el imaginario de la gente debido a las políticas de alianza. En lo legislativo, en las Cámaras del Congreso, el PAN está dispuesto a mantener un bloque para contener medidas que consideramos incorrectas. Pero electoralmente, debemos tomar un respiro”, reflexionó.

Adriana Dávila aseguró: “Quienes sigan apostando por cualquier coalición electoral están apostando a que Morena permanezca en el poder”. Para la diputada federal, que también busca la dirigencia, hay muchas razones por las que el PAN perdió en las elecciones del 2 de junio, siendo la coalición con el PRI una de las más fuertes.

“Esto se debe a que durante mucho tiempo combatimos al PRI y sus prácticas. Simplemente, no se puede ser incongruente y esperar que la gente cambie solo porque se cambia de partido”, advirtió.

Sobre el proceso de reelección de “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, Dávila Fernández instó a los priistas a “ponerse las pilas”. Desde hace tiempo, advierte que el PRI ha sido aliado de Morena.

El senador Damián Zepeda, otro aspirante a la dirigencia nacional, comentó que la alianza con el PRI “fue una incongruencia y un error histórico que nunca debió existir”. Por ello, adelantó que, de llegar a la presidencia del PAN, esto no volverá a suceder.

“Tampoco compartimos la visión de gobierno, además de ser un fracaso electoral rotundo. No debió existir y no debe existir nunca más”, declaró. Zepeda Vidales señaló que bajo esta ruta, el PAN pasó de tener 11 gobiernos estatales a solo cuatro. “¿Cuántos más debemos perder antes de reconocer que este es el camino equivocado?”.

Respecto a la alianza legislativa, el senador dijo que en realidad fue un discurso y una manipulación de algunos líderes de la oposición. En los hechos, el PRI no ha sido un opositor, sino un aliado de Morena. Por eso, instó a los senadores priistas a mantenerse leales y actuar como contrapeso.

La senadora Kenia López Rabadán, quien ha manifestado interés en la dirigencia pero está en proceso de reflexión, afirmó que el país atraviesa un momento crucial. La oposición no puede permitirse seguir con los mismos métodos ni con las mismas caras al frente.

“Estamos obligados a presentar las mejores propuestas y los mejores líderes. La ciudadanía demanda un cambio y los partidos deben entender este reclamo. Aferrarse a ir en contra de la voluntad ciudadana es un gran riesgo que la oposición no debe tomar. Empoderar más al gobierno dejará a millones de mexicanos en estado de indefensión”, aseguró.

Agregó que en las elecciones del 2 de junio, el PAN tuvo que asumir los aspectos negativos del PRI, lo que los perjudicó aún más. Consideró que las alianzas electorales deben suspenderse para que el albiazul regrese a sus raíces y defienda sus causas históricas, no las de otros partidos.

“De ahora en adelante, no más alianzas electorales. Es crucial que enviemos un mensaje claro en términos ideológicos. Uno de nuestros mayores errores fue no dejar claro al electorado que somos un partido de centro-derecha. Debemos decirlo y ser congruentes. No podemos pretender ser algo que no somos, especialmente frente a un gobierno de izquierda como el actual. Es absurdo”, explicó.

López Rabadán pidió congruencia a los priistas en lo electoral: “Cada senador debe entender la importancia de su voto y la trascendencia de defender una visión diferente a la del gobierno. Tanto senadores como diputados tienen una obligación ética y moral de no ceder, de no entregarse al gobierno, para así garantizar una contención legislativa que evite el abuso del régimen en turno”, concluyó.