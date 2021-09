AMLO acusa de ‘probable alianza entre gobierno de Guanajuato y delincuencia organizada’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ante los medios de comunicación que se encuentra preocupado por los niveles de inseguridad que se vive en Guanajuato.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador previó que esto se debería a una supuesta alianza política entre el gobierno de dicha entidad con la delincuencia organizada, para quedarse con el poder.

“Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía y siguen los crímenes. Es un problema que se dejó crecer”, acusó AMLO.

AMLO señaló que esto se debería a una posible alianza. “Es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia, para ganar siempre”.

Asimismo, recordó que en 2006, el estado de Guanajuato le habría otorgado a Felipe Calderón un total de 300 mil votos falsos para ganar la elección y derrotarlo a él.