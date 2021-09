$!Autos chocolate: Una promesa presidencial al borde de la corrupción

Por: Francisco Sandoval Alarcón @Mrterremoto/

Marco Tulio Castro @tulioes

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

En México hay una nación “chocolate”.

Una nación con millones de vehículos ilegales que son conocidos como “chocolate” que contaminan y sirven a delincuentes.

En México hay quienes llaman “chocolate” o “chueco” a lo ilegal.

La industria automotriz calcula que estos autos tienen un promedio de 13 años, circulan sin placas y carecen de certificados ambientales.

La mayoría no cumplen con las condiciones mecánicas y entraron a México de contrabando, o con un amparo para evitar revisiones y aranceles.

Unos entraron regulados al país, pero su permiso venció y ahora están de contrabando.

Muchos autos chocolate no son aptos para circular porque fueron rescatados de accidentes o inundaciones en Estados Unidos y Canadá, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).