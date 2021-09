Causa polémica Isabel Arvide por ‘Grito’ en Turquía; incluye a AMLO en las ‘vivas’

Todo habría marchado como cualquier Grito de Independencia, si no hubiera mencionado entre las vivas al presidente de México Andrés Manuel López Obrador: “Viva López Obrador”, gritó al finalizar las vivas comunes, lo que causó malestar entre algunos de los asistentes a la ceremonia a la que convocó Arvide Limón. Cabe señalar que el video publicado en su cuenta oficial de Twitter, se ve a Isabel Arvide e xpresar las vivas pero fue editado al final y no se escucha el “ viva ” dedicado al Presidente López Obrador.

Pero en otro video difundido en redes sociales se puede escuchar la mención del presidente López Obrador así como abucheos de personas que expresan su descontento, sobre todo una mujer que le reclama directamente a Arvide su descontecto: “Eso no se hace. Respeto al presidente pero él no va ahí... México no es López Obrador”, grita la mujer mientras alega entre los presentes.