Critica Álvarez Máynez a partidos políticos por aceptar dinero del crimen organizado

Sin señalar algún color, Jorge Álvarez Máynez acusó que diferentes partidos políticos aceptaron financiamiento del crimen organizado para sus campañas electorales y también “se doblaron” ante grupos delictivos para que estos tomaran cargos de seguridad en sus localidades.

Así lo dijo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) desde Huimanguillo, Tabasco, donde acompañó en una caminata a Minés de la Fuente en su arranque de campaña por la gubernatura del estado, misma en la que prometió a los tabasqueños que, de obtener la victoria en las próximas elecciones, impedirá que la delincuencia se apodere del estado.

“Estamos en un momento muy difícil. Hay mucha cobardía, hay mucha corrupción. Los políticos han aceptado financiamiento del crimen organizado, aceptan que el crimen organizado les ponga a sus secretarios de seguridad; tenemos una clase política doblada, arrodillada ante el crimen organizado y eso empezó, no este sexenio, como quiere hacernos creer el PRI, como quiere hacernos creer el PAN, empezó con Felipe Calderón, continuó con Peña Nieto y lamentablemente esa estrategia de seguridad no se ha modificado, no se ha cambiado”, dijo en rueda de prensa.

Álvarez Máynez expresó su preocupación por el tema y declaró que por este motivo se planteó la idea de modificar la estrategia de seguridad de México.

“Es el momento de un cambio profundo en la estrategia de seguridad. Nosotros hemos presentado ya el plan nacional de pacificación, que incluye varios ejes para construir policías dignas, para acotar las actividades criminales, para prevenir el delito y para poder pacificar a México como se merecen todas las niñas y todos los niños de este país”, describió el zacatecano.

Ante la ola de violencia que vive Tabasco, el político de 38 años criticó al gobierno morenista y prometió que, con apoyo de Minés de la Fuente, contendiente por la gubernatura y de Karla Rabelo, candidata al gobierno municipal de Huimanguillo, mejorará las condiciones de seguridad de Tabasco.

“No puede Tabasco permitir que aquí llegue la delincuencia, como ha llegado a Campeche gracias al mal gobierno de Layda, y como ha llegado a Veracruz gracias al mal gobierno de Cuitláhuac”, criticó Álvarez Máynez.