¡Doble temblor! Sismos de 4.8 y 5.2 sacuden localidades de Baja California Sur

¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

* Antes:

- Recurra a técnicos y especialistas para la construcción o reparación de su vivienda, de este modo tendrá mayor seguridad ante una sismo.

- Mantenga siempre en buen estado las instalaciones de gas agua y electricidad. En lo posible, use conexiones flexibles.

- Junto con su familia, prepare un plan para enfrentar los efectos de un sismo. Esto requiere que organice y ejecute simulacros.

- Guarde provisiones (comida enlatada y agua hervida) podrían ser necesarias.

- Tenga a la mano números telefónicos de emergencia, botiquín, de ser posible un radio portátil y una linterna con pilas.

- Identifique los lugares más seguros de inmueble, las salidas principales y alternas.

* Durante:

- Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor. Ejecute las acciones previstas en el plan familiar.

- Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola junco a las rodillas.- No utilice los elevadores.

- Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

- No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado.

- De ser posible cierre las llaves del gas, baje el swich principal de alimentación eléctrica y evite encender cerrillos o cualquier fuente de incendio.

* Después

- Verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo; de ser así, llame a los servicios de auxilio.

- Use el teléfono sólo para llamadas de emergencia. Escuche la radio para informase y colabore con las autoridades.

- Si es necesario evacuar el inmueble, hágalo con calma, cuidado y orden. Siga las instrucciones de las autoridades.

- Reúnase con su familia en el lugar previamente establecido.

- No encienda cerrillos, no use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas.

- Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa y mobiliario. No haga uso de ella si presenta dañas graves.

- Limpie los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro.

- Esté preparado para futuros sismos, llamados réplicas. Generalmente son más débiles. Pero pueden ocasionar daños adicionales.

- En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto.