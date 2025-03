¿Anuncian la Tercera Guerra Mundial?; discusión entre Trump y Zelenski sobre Putin

En conjunto con el presidente Trump, el vicepresidente estadounidense, James Vance, interrumpen constantemente en las palabras de Zelenski, al igual que mencionar que está siendo irrespetuoso por su manera de interactuar con los apoyos de los Estados Unidos.

En relación con el escepticismo de Zelenski hacia el trato de paz, este mencionó que desde el 2014 a hasta la pasada presidencia de Joe Biden, Vladímir Putin no ha mantenido los tratados de paz, y la guerra contra Ucrania se ha reanudado cada vez.

TE PUEDE INTERESAR: Trump parece cambiar la suerte de Putin a 3 años del inicio de la guerra en Ucrania

No obstante, para finalizar la discusión, el Presidente Donald Trump contestó lo siguiente:

‘Todo lo que puedo decir es esto: Él (Vladímir Putin) podría haber roto tratos con Obama y Bush, y pudo haberlos roto con Biden. Lo hizo, quizás. No sé lo que pasó. Pero él no los rompió conmigo. Quiere hacer un trato. No sé si puedes tú (Zelenski) hacer un trato El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro. Y no creo que lo seas, sin el apoyo de los Estados Unidos..... Y si estamos fuera, seguirán pelando solos’.