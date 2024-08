‘En México manda el pueblo’, dice diputado del PT a Ken Salazar, embajador de EU, sobre reforma Judicial

Gerardo Fernández Noroña solicitó al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, que se abstenga de intervenir y dejar de “hacerle los mandados a Estados Unidos”, después de que el cónsul expresara preocupaciones sobre los riesgos para la democracia y la integración económica derivados de la elección popular de jueces.

Durante el Foro sobre la Reforma al Poder Judicial, realizado esta tarde en Jiutepec, Morelos, el diputado del PT declaró que México será el primer país en el mundo en elegir a todos sus jueces mediante votación popular, a pesar de las advertencias de gobiernos extranjeros al gobierno federal sobre este asunto.

“Seremos el primer país en el mundo en elegir a todos sus jueces. (...) El embajador de Estados Unidos en México acaba de decir que esto pone en peligro la independencia judicial, mencionando que en 48 estados de la Unión Americana se eligen jueces, pero a nivel local, y ¿qué pasa con eso?”.

“¿Qué tiene que hacer Ken Salazar aquí? Que en su país haga lo que quiera, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se escuche claro y fuerte: se acabó eso de hacerle los mandados al gobierno de Estados Unidos. Aquí no tenemos otro jefe que el pueblo de México, cueste lo que cueste. Nuestra independencia y soberanía no tienen precio. Pueden presionar todo lo que quieran, no nos vamos a echar atrás,” afirmó Fernández Noroña.

En la reunión con ciudadanos morelenses, advirtió que la elección de jueces por voto popular es irreversible, al igual que las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de entregar la presidencia a Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese marco, celebró que el viernes se avanzó en la eliminación de seis órganos autónomos que, según él, beneficiaron a la oposición y a empresarios a expensas de los intereses del pueblo.

Agradeció que las funciones de estos organismos serán absorbidas por las secretarías del gobierno de la futura presidenta de México.

Con información de El Universal