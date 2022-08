‘Es inconstitucional, integrar la GN a Sedena’, asevera la oposición

CDMX.- Líderes parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto, como anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “es inconstitucional” y adelantaron que de ser así acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo dijeron en entrevista los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC.

“Preocupante y alarmante que el Ejecutivo pretenda gobernar a decretazos, violando la Constitución de manera flagrante. Es gravísimo que el tema de la militarización del país pretenda darse a toda costa, o sea, si no me aprueban mis reformas pues entonces no lo paso al Legislativo, violo la Constitución y saco un decreto. Esto carece de toda legalidad, pero también de toda legitimidad. Vamos a llevar a cabo todas las acciones legales y constitucionales que estén a nuestro alcance, por supuesto que iremos a la Corte porque esta es una violación franca a la Constitución”, declaró el líder perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro.

Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que para modificar la Carta Magna se requiere de un proceso legislativo a fin de que los cambios se aprueben por amplio consenso y no a capricho de una sola persona.

“De entrada, es una inconsistencia jurídica. Un decreto no puede modificar ni siquiera leyes secundarias, mucho menos la Constitución, eso sólo puede hacerse mediante reforma constitucional. De verdad que no entendemos las razones, pero evidentemente acudir a la Corte es algo que evaluaremos con los demás partidos, con los Comités Ejecutivos y con nuestros dirigentes. No vamos a permitir que se viole flagrantemente nuestra Carta Magna”, detalló a este rotativo.

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal Alejandro Moreno advirtió que la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que ningún decreto presidencial puede alterar esta disposición.

Indicó que en caso de que se promulgue dicho decreto, el tricolor acudirá a las instancias legales correspondientes para evitar que se violen el Estado de derecho y la legalidad.

Al respecto, Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, recordó que las dirigencias del PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD) han instruido una moratoria para no votar una reforma constitucional que militarice la seguridad.

