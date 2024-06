Gana la izquierda a lo grande en México y los inversores están preocupados

En el Senado, parecía que la coalición no alcanzaría la supermayoría, pero por un pequeño número de escaños , según los analistas, lo que significa que probablemente solo necesitaría el apoyo de unos pocos legisladores de la oposición para modificar la Constitución . Construir esas alianzas “es relativamente fácil” de conseguir, dijo el presidente del partido, Mario Delgado, en una entrevista.

Pero Morena se ha acercado lo suficiente al dominio total como para provocar una fuerte reacción de un sector que el partido no puede ignorar: los mercados financieros.

La composición final de la legislatura aún no está clara porque una parte de los escaños del Congreso mexicano se designan mediante un sistema de representación proporcional en agosto. Las impugnaciones legales también podrían afectar al reparto de escaños .

Sus comentarios iniciales animaron a los inversores a pensar que “ el gobierno era sensible a sus preocupaciones ”, dijo Blanca Heredia, analista política residente en Ciudad de México. Eso fue por “ la rapidez con la que reaccionó el gobierno ”, dijo Heredia, señalando que la nueva presidenta “ necesita y quiere crecimiento económico ”.

López Obrador, sin embargo, no parecía inmutarse. En su conferencia de prensa habitual en la mañana del viernes, el presidente reiteró su compromiso con los cambios y parecía minimizar las caídas del peso, diciendo: “ la justicia está por encima de los mercados ”.

El peso volvió a caer. Horas más tarde, Mier se retractó en una comparecencia radiofónica en la que dio a entender que los cambios no se aprobarían a toda prisa.

Los mensajes contradictorios mostraron, según los analistas, que la influencia de los inversionistas dependerá de si las personas que dirigen Morena —incluido López Obrador— realmente los escuchan.

“Los mercados son una camisa de fuerza para la política”, dijo Domene. “Pero no para todos por igual”.

Emiliano Rodríguez Mega y Miriam Castillo colaboraron con reportería.

Natalie Kitroeff es la jefa del buró de redacción del Times en Ciudad de México, que lidera la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.

Por Natalie Kitroeff, The New York Times.