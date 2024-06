Sheinbaum-AMLO: ¿hay un cordón umbilical?

Digámoslo pronto: entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador no existe ningún cordón umbilical; no les une ninguna “atadura” pendiente de eliminar; no hay dentro de la futura Presidenta una “rebelde” aguardando el momento oportuno para emerger y “diferenciarse” de su antecesor.

Pero nadie se confunda: no es un asunto de “sumisión”; no estamos ante una marioneta y un titiritero; nadie está manipulando -ni va a manipular, me parece- a la primera mujer electa para ocupar la Silla del Águila.

La explicación de todo es mucho más simple, aunque en nuestra cultura resulte muy difícil de aceptar: Claudia Sheinbaum actúa como actúa, habla como habla y decide como decide... ¡porque en eso cree! Y si sus actos, sus palabras y sus decisiones se parecen mucho -o son idénticas- a las de López Obrador, ¡es porque creen exactamente en lo mismo!