Ganaría Pemex si da luz verde a que la IP invierta en 300 de sus campos

Así, las petroleras privadas interesadas podrían encargarse de la producción a través de un esquema como los farmouts , donde el privado aporta la tecnología e inversión con la finalidad de elevar gradualmente la producción, genera regalÌas para el Estado y Pemex no desembolsa recursos.

CIUDAD DE MÉXICO- Para que las finanzas de Pemex no se sigan presionando, la petrolera del estado podría dejar que la iniciativa privada invierta en 300 de sus campos que presentan una producción marginal, de acuerdo con un análisis de Wellingence Energy Analytics .

”Pemex mantendrÌa el 80 por ciento de su producción actual, pero los beneficios de desinvertir esos campos marginales son inmensos para la situación financiera de Pemex, y por ende, de México”, dice el documento.

Pablo Medina, head of new ventures de Welligence Energy Analytics, explicó que dicho potencial no quedaría desaprovechado con la participación de privados.

”Estas reservas, bajo el nivel de inversión actual de Pemex, nunca se van a obtener; claramente ahorita no tiene los fondos para la mayorÌa de esos campos, entonces esas reservas 2P (Posibles y probables) tienen el riesgo de quedarse en papel, o sea están ahí, pero Pemex no va a llegar a ellas, pero a otras petroleras pueden interesarles esas reservas”, apuntó en entrevista.

Mientras tanto, se podría centrar en campos específicos de importancia estratégica para la petrolera.

”Al final esa desinversión se traduce en dos ventajas, una es que el presupuesto de Pemex ya no tiene que irse a esos campos, porque se vuelve un presupuesto ineficiente que realmente no sabemos cómo acaba y no hace mucho sentido invertirle a esos campos”, dijo.