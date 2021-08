Madre de Mariana Sánchez, médica asesinada en Chiapas, fallece en busca de justicia para su hija

Lourdes Dávalos Ábrego, madre de la médica Mariana Sánchez Dávalos, asesinada a principios de este año en la comunidad Nuevo Palestina en el municipio de Ocosingo, falleció la mañana del sábado en Tuxtla Gutiérrez a causa de un cáncer que la aquejaba.

La mujer luchaba por la justicia que no alcanzó a ver, pues no estaba satisfecha con los resultados de las investigaciones por el crimen contra su hija y no dejaba de exigir el esclarecimiento, veía muchos responsables por omisión y se sujetaba a la justicia divina.

En los últimos meses de su vida, Lourdes Dávalos luchó contra el cáncer y por esclarecer los crímenes de su hija Mariana.

Y a través de redes sociales, la familia de Dávalos Abrego confirmaron el deceso y expresaron que esperan encuentre la paz.

“Ahora has encontrado la paz que mereces. Dale a Mariana ese abrazo que te faltaba. Descansa, puedes estar tranquila Lourdes Dávalos Abrego. Te amamos”, expresó Pablo Dávalos Abrego en Facebook.