María Herrera Magdaleno, es parte de las 100 personas del año de Time, busca que se oiga la voz de los desaparecidos

Según Herrera Magdaleno, las familias de los desaparecidos no han contado con apoyo de las autoridades mexicanas y, que son los familiares quienes realizan la búsqueda excavando en diversos lugares del país, en donde han encontrado restos mismos que no han podido ser identificados.

La mexicana lidera una lucha por poder localizar no solo a sus hijos, sino también encontrar a los de otras familias, concedió una entrevista a EFE en Nueva York en la que precisó que en consecuencia a este reconocimiento, confía en conseguir apoyo para que “ alguien pueda hacer presión a nuestro gobierno para que nos atienda, nos escuche y resuelva ”.

Nueva York- “ Lo primero que pasó por mi mente (cuando se enteró de su elección por parte de Time) fue la posibilidad de hacer llegar este grito de dolor que estamos viviendo en México, tan cruel que podemos llamarle de lesa humanidad. Que te arrebaten a tus hijos de esta forma, no debe ser ”, explicó Herrara Magdaleno a la Agencia EFE, madre de ocho hijos, de los cuales cuatro desaparecieron en 2008 y 2010.

Sus hijos Jesús y Raúl Trujillo realzaron un viaje el 28 de agosto de 2008 junto con cinco compañeros de trabajo, todos ellos de entre los 19 y 27 años, desde Michoacán a Guerrero con el propósito gestionar una compra y venta de metales. Esa misma noche asistieron a un bar en un municipio de Guerrero, siendo esto lo último que se supo del grupo de jóvenes.

Dos años más tarde, en septiembre de 2010, desaparecieron otros dos de sus hijos, Luis Armando y Gustavo, que salieron rumbo al estado de Veracruz, aun a pesar de la negativa y temor de su madre, para hacer negocios, ya que la familia necesitaba dinero para proseguir con la búsqueda de los hermanos, sin embargo, nunca llegaron a su destino, narró Herrera Magdaleno.

“Mi primera intención fue dejarme morir, no me resignaba a vivir sin mis cuatro hijos. Creo que la fortaleza me llegó de arriba, del infinito, de mi Dios y decidí salir a seguir buscando”, aseguró Herrera a EFE sin poder evitar que los ojos se le llenen de lágrimas.

RED DE “FAMILIARES EN BÚSQUEDA”

Herrera se unió junto con otros padres y fundó la red “Familiares en Búsqueda” que está conformada por alrededor de 190 grupos, que hacen esfuerzos por ser factores de cambio en la sociedad “porque lo que más duele es tener que dejarles este México tan inhumano, tan cruel a nuestros seres queridos que vienen detrás de nosotros, a las futuras generaciones”, dijo a la activista.

Esta red opera en 26 estados en donde llevan a cabo labor “que debería estar haciendo el Estado porque es el Gobierno el que está propiciando que nos desaparezcan a nuestros seres queridos. Tienen la obligación, pero no la han cumplido”, precisó Herrera.

DEMANDA AL GOBIERNO MEXICANO ANTE LA CIDH

En noviembre del año pasado, Herrera presentó una demanda en contra del Gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, contando con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

MARÍA HERRERA MAGDALENO, UNA MEXICANA ENTRE LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE 2023

La revista Time, en su portal, describe a Herrera Magdaleno como una activista mexicana que “ayuda a liderar un movimiento de miles de personas al que nadie quiere unirse”