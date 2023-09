‘¡Eres un cobarde!’: Edil de Apodaca acusa a Samuel García por ‘recortar’ agua en casa de su padre; Gobierno de NL pide disculpas (video)

Cadereyta y San Nicolás fueron los municipios afectados. Las autoridades no detallaron los motivos de la clausura; sin embargo, en redes sociales aseguraron que se debía a una serie de represalias por el conflicto entre el Poder Ejecutivo , alcaldes y diputados en todo el estado.

¿Qué ocurrió? Tres sucursales de El Pollo Loco fueron clausuradas por Protección Civil debido a que presuntamente el negocio violó reglamentos de seguridad al no tener líquido químico para extinguir incendios.

“Todo mundo sabe el pleito en el que el gobernador, Samuel García, está sumergido en el Congreso, con el PRI y PAN, y cada quien tiene su opinión”, dijo el Alcalde.

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN SE DISCULPA CON CÉSAR GARZA

Luego de que Agua y Drenaje instalara un reductor de presión en la casa del padre de César Garza, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, ofreció disculpas por el malentendido.

Navarro aseguró que el gobierno pidió a los funcionarios estatales no volver a molestar a políticos de oposición, además agregó que la intención del Ejecutivo es retomar el diálogo, plantear acuerdos y olvidar el pasado para sacar a Nuevo León de sus actuales problemáticas”.

“La verdad de las cosas es que el gobernador fue muy claro el día de ayer en el evento del Consejo Nuevo León y les dijo a todos los funcionarios de gobierno que les bajaran a sus ánimos y viéramos el plan estratégico 2040 como una nueva oportunidad de acercarnos, si algo no funcionó o de alguna manera se alteró una situación, no fue por parte del gobernador, una disculpa para César si causó algún problema con algo que no sabemos exactamente cómo pasó.“Nadie estábamos enterados, una disculpa para el papá de César, en la instrucción del gobernador fue seria y decidida, vamos a buscar la forma de comunicarnos y hacer la misma buena relación que teníamos cuando comenzamos”.

“La invitación está abierta, ahí estaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, del congreso, se hizo la invitación de manera directa a los titulares de los diversos poderes, ojalá que acepten esta invitación y convoque más a una mesa seria sin búsqueda de protagonismo, ni de golpeteo, si la voluntad existe por parte de los tres poderes, vamos a aprovecharla, yo le apuesto eso”.