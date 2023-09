“No tenemos agua”; mientras Samuel ataca al PRIAN, presume a Tesla y coquetea con las elecciones, en Nuevo León reclaman

Entre los comentarios de la publicación, algunos admiradores de Samuel García le pidieron que no dejara su puesto como Gobernador: “Soy tu fan y te apoyo, pero no te lances para presidente, no dividas a la oposición, termina en NL y ya después te lanzas en 2030 con más sustento”.

SAMUEL GARCÍA PRESIDENTE DE MÉXICO

El 28 de agosto, en otro evento público, Samuel García refirió que el país necesita de más jóvenes en la toma de decisiones. En la entrega del premio de la Juventud 2023, Samuel García declaró: “Tengo 35 y les pregunto: ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas, o lo de siempre?”.

El pasado 30 de agosto, fuentes cercanas a Vanguardia y el equipo del Gobernador, informaron que este ha realizado un análisis de los escenarios posibles ante una solicitud de licencia para dejar el cargo actual y buscar acceder a la postulación presidencial por Movimiento Ciudadano.