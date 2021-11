Ómicron llegará inevitablemente a México: López-Gatell desmiente riesgos de nueva variante de COVID

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó a los medios de comunicación de haber deformado la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el riesgo de la nueva variante Ómicron, de coronavirus (COVID-19), la cual no ha demostrado ser más grave o virulenta.

Durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell afirmó que algunos diarios nacionales desinformaron y deformaron las declaraciones del director de la OMS, Tedros Adhanom sobre la nueva variante Ómicron, del COVID-19.

“En los diarios nacionales vemos una deformación directa de las declaraciones del director de la OMS, ayer hubo un informe especial de la Organización, señalando lo que puede significar (Ómicron) para el mundo, el director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere, la gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas”, aseveró.

El funcionario aclaró que no hay información científica que demuestre que la nueva cepa sea más virulenta y reiteró que las vacunas siguen estando vigentes.

“Por sí misma la variante Ómicron... no ha demostrado ser más virulenta ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni vacunal; las pruebas PCR y de antígeno siguen detectando esta variante. Es sumamente importante no distorsionar la información”, señaló.

En medio de las medidas que se han tomado en diferentes países de la Unión Europea ante la rápida propagación del virus, como el cierre de sus fronteras, el subsecretario las consideró sin sustento científico.

“Medidas como cancelaciones de viaje, que son selectivas, cierres de viajes que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos, no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, que pudieran reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ningúna otra variante”.

López-Gatell afirmó que inevitablemente la variante Ómicron llegará a México. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso en el país, pero consideró un hecho que en algún momento llegue esta variante.

“Podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países”.