Tercer Debate Presidencial 2024: ¿Cuándo y dónde ver el vivo el encuentro entre Sheinbaum, Gálvez y Máynez?

20:26 Xóchitl Gálvez: “Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella (Sheinbaum), se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda, entonces ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa”.

20:47 “Somos los únicos que no tenemos financiamiento del crimen organizado ni de ningún grupo de interés y por eso tenemos la autonomía para hablar con libertad, asegura Álvarez Máynez.

20:48 “Vamos a seguir con las propuestas además que sí he recibido a las madres buscadoras”, comenta Sheinbaum y propuso que van a sacar a los jóvenes de la delincuencia con un programa Jóvenes Unen a México.

20:22 Sheinbaum señaló que en su administración como Jefa de Gobierno construyó la “Ciudad del Bienestar”, dijo que estaba en Benito Juárez, pero rectificó que estaba en Miguel Hidalgo, alcaldía que gobernó Xóchitl Gálvez.

20:23 Claudia Sheinbaum asegura que al debate se acudió para presentar propuestas, por lo que no caerá en provocaciones de sus contrincantes.

“La desesperación es porque va en un lejano segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial”, dice Sheinbaum ante la exigencia de Xóchitl Gálvez de que aclare su situación patrimonial.

20:21 Álvarez Máynez reclama a Claudia Sheinbaum la crisis de vivienda en México: “ La candidata de Morena habla de la vivienda social, pero en México hay 14 millones de viviendas abandonadas, 14% de viviendas abandonadas.

20:16 Xóchitl Gálvez arremete nuevamente contra Sheinbaum: “Claudia te quiere, pero te quiere pobre”.

20:15 “Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox, jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México, este tema me parece absurdo; a mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León, a la candidata Morena la ha cuestionado por lo que hace el Presidente y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN que fueron los más corruptos de la historia de México y dice que a ella no la mandan”, responde Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez.