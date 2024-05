Vamos por el carro completo, afirma Mario Delgado

Necesitamos una votación histórica. Necesitamos el voto masivo en favor de Morena porque no sólo queremos ganar la Presidencia, también queremos ganar las ocho gubernaturas, que actualmente vamos arriba en todas las encuestas de las ocho gubernaturas, más la Jefatura de Gobierno. No hay una sola encuesta que no nos ponga al frente, y la Presidencia de la República, por supuesto, pero también tiene que ver la Cámara de Diputados y el Senado. Si siguen estas tendencias estamos seguros de que vamos a lograr la mayoría y eso va a ser muy relevante para la continuidad de la transformación.

La oposición ha señalado que el Presidente está interviniendo en el proceso electoral. ¿Estos comentarios afectan la elección?

Mario Delgado: Yo creo que no, él tiene derecho a manifestarse, pero es mucha hipocresía del INE y una absoluta parcialidad en favor de la derecha. El INE está tan pendiente de las mañaneras que no ve la enorme guerra sucia que hay todos los días en las redes sociales con robots, con granjas de bots, todo esto creado artificialmente. Todo es pagado para tratar de confundir a la ciudadanía de que no ejerza su voto de manera libre e informada. El INE podía preguntar, podía indagar y no lo hace; son omisos, pero sí, cualquier expresión del Presidente la están censurándolo todos los días. Hay una falta de imparcialidad absoluta en la autoridad electoral.

¿Preocupan los asesinatos y amenazas a candidatos en este proceso electoral?

Mario Delgado: Hay un protocolo establecido por las autoridades del gobierno federal y el INE de que cualquier candidato que se sienta en riesgo tiene la posibilidad de pedir el resguardo de las autoridades locales o la propia Guardia Nacional. Tuvimos el caso de Celaya, donde hubo una omisión del gobierno del estado que desafortunadamente cobró la vida en nuestra compañera Gisela Gaytán y pues es un gobierno indolente que no ha dado con los responsables.

¿Cree que la inseguridad sea un factor que afecte el día de la jornada electoral?

Mario Delgado: No lo será. Vamos a tener una jornada en paz donde los ciudadanos podrán ejercer su voto como nunca antes, de manera libre y democrática, y el voto masivo es la mejor fórmula que puede haber para que se respete el mandato del pueblo, 35 millones ha sido nuestra meta desde un inicio.

