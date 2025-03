‘Esperamos que no queden en letra muerta’: madre buscadora de Coahuila a iniciativas de Sheinbaum

Luego de que la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara una serie de acciones contra el fenómeno de la desaparición en México, María Fernández, madre buscadora en Coahuila, expresó que espera que las iniciativas no se queden en letra muerta, como ha ocurrido en el pasado.

Fue esta mañana cuando la presidenta de México dio a conocer seis acciones inmediatas para hacer frente a este problema, el cual resurgió tras el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco.

Entre las medidas destacan el reconocimiento de la CURP como fuente única de identidad, la eliminación del periodo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

María Fernández, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, quien busca a José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova en 2009, señaló que algunas de las iniciativas anunciadas podrían estar duplicadas con lo que establece la Ley General contra la Desaparición Forzada.

En este sentido, indicó que temas como el Certificado Único del Registro de Población y la materia forense ya estaban contemplados desde la promulgación de la Ley General en 2017; sin embargo, afirmó que “al igual que en muchas otras cosas, la ley se ha prestado a criterios y voluntades políticas”.

“Lo que pasa es que se han quedado en la ley, en la letra muerta. Mientras no sean promesas y no se repitan las reformas. Las que ya están nada más se deberían de implementar y lo que no, bienvenido, porque sí hace mucha falta. Faltan cosas”, indicó.

“Ojalá que sean buenas intenciones, pero que haya voluntad política para que se haga todo lo que se está proponiendo”, agregó.

En este contexto, Fernández subrayó que una de las prioridades debe ser la capacitación de los ministerios públicos federales y locales, ya que, en su caso, registrado durante la operación de Los Zetas en Coahuila, la Fiscalía local no realizó búsquedas y la federal desistió del caso. Actualmente, los agentes siguen iniciando las investigaciones bajo el delito de secuestro y no de desaparición, lo que afecta los procesos de búsqueda.

Asimismo, señaló que “todavía falta mucho en materia forense”, pues hay miles de cuerpos sin identificar en anfiteatros y centros de identificación humana.

Fernández también destacó las deficiencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, señalando que hasta el año antepasado dicho registro mantenía como desaparecido a su esposo en lugar de a su hijo.

En términos generales, afirmó que es fundamental incluir a las familias en los procesos, ya que, además de ser quienes realizan la búsqueda en distintos ámbitos, han participado en la construcción de la justicia. No obstante, señaló que fueron ignorados en momentos clave, como en el nombramiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La madre de José Antonio Robledo resaltó la relevancia de la participación de las familias, ya que no solo enfrentan la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos, sino también actos de corrupción, omisiones de la función pública, burocracia e interpretaciones discrecionales de la ley.

“A parte de vivir con incertidumbre, también vivimos con impotencia por la corrupción, la colusión. Nuestro camino en la búsqueda está lleno de espinas”, expresó.