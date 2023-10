Vivimos una policrisis que nos llama con urgencia a la acción: experto en cambio climático en Encuentro+B

En este sentido, no solamente debe tenerse un sentido de urgencia para actuar, sino acelerar el paso para cumplir con una meta fundamental: disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la medida que plantea la iniciativa Net Zero Climate .

En el cumplimiento de este objetivo, que implica detener el calentamiento global mediante el equilibrio atmosférico en el nivel de bióxido de carbono, las empresas privadas tienen un papel fundamental que cumplir. En particular, aquellas que forman parte de la denominada “comunidad de empresas B”, un movimiento que promueve el surgimiento de una economía inclusiva, equitativa y regenerativa.

Pero para lograrlo, afirma Muñoz, es necesario superar un vicio extendido entre los seres humanos: entusiasmarnos momentáneamente con determinadas ideas o iniciativas para luego rehusarnos a ejecutar las acciones requeridas para alcanzar el objetivo.

Y es que sumarse a la acción, en el caso de las empresas, implica “entender el sentido de urgencia y a continuación hacer todo aquello que nos ayuda a resolver el problema: cambiar nuestra cultura, poner un foco fuerte desde la gobernanza de las empresas, cambiar las tecnologías, empezar a invertir, revisar nuestro modelo de negocios para descubrir si contribuye a la crisis climática o contribuye a resolverla...”.

Y en tales circunstancias, no hay espacio para el pesimismo, pues “quien no este hoy, de una u otra forma aterrado, aterrada respecto del momento que estamos viviendo es que no está entendiendo la evidencia científica del desastre que tenemos. Pero quien no esté optimista de la posibilidad de resolverlo no está viendo comunidades como esta, de personas que están haciendo una serie de trabajos para resolver el problema”.

¿Qué es Encuentro+B?

El Encuentro+B, que en su edición 2023 se desarrolla en Monterrey, forma parte del “Movimiento B”, una iniciativa que promueve el surgimiento de “una nueva ‘genética’ económica que permita que los valores y la ética inspiren soluciones colectivas sin olvidar, al mismo tiempo, necesidades particulares encontrando trascendencia, sentido y propósito”, según lo expone su página web.

El Encuentro+B tiene como propósito fundamental “reunir a las personas para abordar los desafíos más críticos de la sociedad e inspirar soluciones basadas en el mercado”, para lo cual reúne a la comunidad de Empresas B, sus aliados estratégicos, líderes globales, integrantes de la academia, miembros de la sociedad civil, abogados, autoridades públicas, líderes de opinión y ciudadanos a quienes convoca a la acción colectiva.

Durante el evento, que se desarrolla del 25 al 27 de octubre en las instalaciones de la UDEM, tendrán lugar talleres, conversatorios, conferencias y visitas a organizaciones, empresas e instituciones que desarrollan esfuerzos alrededor del ideario de dicho movimiento.