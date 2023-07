¿Y las pruebas?: AMLO cuestiona cifras de la DEA sobre el CJNG y de Sinaloa

“Es un problema que tienen -con todo respeto lo digo- en el Gobierno de Estados Unidos, no hay coordinación entre ellos” , agregó el Presidente .

“No tenemos nosotros esa información, no sabemos de donde sacó la información (Anne Milgram), ojalá y nos dieran más detalles, habló de que el Cártel Jalisco y el de Sinaloa tienen 40 mil elementos, 20 mil del de Sinaloa, 20 mil del Jalisco, que nos diga cuáles son las pruebas que tienen” , sentenció López Obrador desde Nayarit .

¿Es de mala fe? Le preguntaron. “No”, respondió, “es que hace falta poner orden, si cada quien actúa por su cuenta, no hay avances, acabo de estar con la Asesora de Seguridad Nacional de allá y no hubo ninguna información al respecto”, puntualizó.

Sobre el reporte de que estas organizaciones criminales están presentes en 21 estados, también dijo que no era cierto. “Tampoco, no. Sabemos dónde actúan por los delitos cometidos. En una ocasión un militar del Pentágono dijo que el 33 por ciento del territorio estaba dominado por la delincuencia, algo así, y se les aclaró, es que no tienen buena información”, reiteró.

En esta misma línea, López Obrador dijo que casi el 70 por ciento de los crímenes en el país tienen que ver con enfrentamientos de bandas criminales. ”Ayer, por ejemplo, hubo 70 homicidios, y se hace la valoración y tienen que ver con delincuencia organizada, con enfrentamientos: 43 por ciento de los homicidios fueron en cuatro estados, pero en 13 estados ayer no hubo homicidios, el 80 por ciento están relacionados con el crimen”, informó.

AMLO CUESTIONA DATOS DE LA DEA

El Presidente de México insistió en sus críticas a la DEA y ejemplificó con México: “Así era antes en México, pero se puso orden, antes la Defensa trabajaba por su cuenta, Marina hacía lo propio, los gobiernos hacían lo que les correspondía, ahora no, ahora todos los días juntos recibimos el parte y tomamos la decisión en conjunto, juntos”, indicó.

“Atendemos el problema de la violencia y de inseguridad todos los días, no es cada 15 días o al mes, eso no sucedía, ¿cuándo se había visto que se reúnan el Gabinete de Seguridad y el Presidente a diario, cuándo? Hay coordinación, por eso sería bueno que informaran”, concluyó.

DOS CÁRTELES DE MÉXICO CUENTAN CON CERCA DE 45 MIL ELEMENTOS

El pasado jueves la DEA informó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco operan a nivel mundial con alrededor de 45 mil elementos en más de 100 países. También informaron que el Cártel de Sinaloa es presuntamente liderado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y tienen acceso a 26 mil elementos, mientras que el CJNG tiene 18 mil 800 a su disposición.

Ambas organizaciones en conjunto cuentan con un estado de fuerza cinco veces superior que el de la DEA, organización estadounidense que en la actualidad tiene nueve mil integrantes activos.