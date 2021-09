‘Ya no hay moches ni corrupción en la CRE’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son honestos y que en el organismo ya no hay corrupción, ni ‘moches’.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO aseguró que tanto los hombres como mujeres del consejo son personas honestas y aseveró que ya no hay corrupción en la CRE.

“Yo creo que los consejeros de la CRE son gente honesta, serios, responsables. Se pudo cambiar a los miembros del consejo y todos, mujeres y hombres, son íntegros, son honestos. Puedo estar tranquilo, sé que no hay corrupción en la CRE, que no hay moches. Antes había un problema allí: mucha corrupción”, dijo.

Asimismo informó que al igual que en otros organismos había mucha corrupción, empezando por la decisión que tomaron con la Reforma Energética de entregar concesiones a ‘diestra y siniestra’; así como los permisos de importación para la instalación de gasolineras y la introducción de combustibles, ‘un desorden’.

“Y en la mayoría de los casos esos permisos, no se aplicaron. Entraron a una especie de mercado negro, donde se venían. Algo parecido a lo que hicieron cuando entregaron contratos en las famosas rondas para extraer petróleo, 110 contratos y han de estar en activo como 20, cuando mucho. Ya en sentido estricto, deberíamos estarlos cancelando, pero no lo hacemos por que van a acudir a instancias internacionales y van a pedir que les paguemos indemnización. Entonces mejor no, que se queden ahí”, añadió.