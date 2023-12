‘No hay que juzgar’... AMLO sobre la Alianza Progresista conformada por ex priistas que apoyan a Sheinbaum

“No puedo opinar sobre eso, pero todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un proyecto, un programa, cuando no nos mueve un interés personal, por legítimo que sea, sino servir a los demás”.

Aunque fue cauteloso porque no puede opinar sobre temas electorales , esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la incorporación de ex políticos priistas que se adhirieron a la precandidata de Morena , Claudia Sheimbaun.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles desde Guerrero, el mandatario aplaudió que se esté llevando a cabo esta anexión de fuerzas a favor de la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Entre los políticos que encabezan este esfuerzo se encuentran exgobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila, y de Oaxaca, Alejandro Murat, así como el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.

López Obrador aseguró que ninguna persona, ni hombre ni mujer, es perfecto, para eso “sólo el creador”.

“Si son buenos, si son malos, si tienen buena fama o mala fama (...) Todos tienen derecho a cambiar; la política se hace con mujeres y hombres y la perfección es sólo del creador, pero los seres humanos, todos, cometemos errores”, refirió AMLO.

De forma contraria señaló que hay personas que primero son consecuentes, incorruptibles, con convicciones, pero “se cansan y al final se relajan y se echan a perder” y por esa razón llamó a no juzgar y que sea la historia la que lo haga.

Aunque insistió en que no puede hablar del tema, también comentó que en esta temporada electoral se presentarán estos casos porque está de por medio la sucesión presidencial y siempre que inicia una administración y concluye otra, hay movimientos y a veces hasta tormentas.

Dijo que la Revolución Mexicana se dio al inicio de una sucesión presidencial se dieron asesinatos de candidatos, así como renuncias, cuestionamientos y ataques y añadió que ahora se tiene “la ventaja de que el pueblo está muy informado, muy politizado, muy consciente”.

La guerra sucia que afirma enfrentó ya no tiene el mismo efecto: “`peligro para México, si tienes dos casas te va a quitar una, solo vas a poder tener dos hijos, va a haber fuga de capital, van a quebrar los negocios´, todo eso que padecimos nosotros cuando los de la oligarquía iniciaron una campaña negra en los medios de información”.

Cuando no se podían comprar tiempos acusó que empresas como Sabritas o Jumex pagaban campañas para mostrar que con López Obrador se cerrarían los negocios y lo mostraban con el cierre de cortinas, bardas y bicicletas que caían. De esas campañas también acusó a Claudio X. González “y todo estos que ahora son paladines defendiendo el estado de derecho”, señaló al ex presidente Vicente Fox por decir: “Hay que cambiar de jinete, no hay que cambiar de caballo”.

EX PRIISTAS SE SUMAN A LA 4T Y APOYARÁN A SHEINBAUM

Dichas declaraciones se dan luego de que ex priistas oficialmente se sumaron al proyecto de Claudia Sheinbaum y anunciaron una gira para promover la ‘Claudianeta’.

Este martes, en un evento encabezado por Adrián Rubalcava, Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga, entre otros, dieron a conocer la creación de la agrupación política “Alianza Progresista” en apoyo a la candidata a la Presidencia del 2024 de la 4T.