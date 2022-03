“¡No me busquen, yo solito me entrego!”, el día que ‘El Bronco’ bromeó con fiscales de Nuevo León

A días de concluir su administración, Jaime Rodríguez Calderón participó en la toma de protesta como alcalde de Monterrey a Luis Donaldo Colosio, siendo este una de las últimas apariciones de “El Bronco” antes de ser detenido por la Fiscalía Especilizada en Delitos Electorales.

Entre bromas, Rodríguez Calderón se dirigió a los tres fiscales de Nuevo León protestando que si había algo en su contra él “solito se entregaba” y como profeta, “Bronco” fue detenido por las fiscalías por delito de desvío de recursos públicos.

El mandatario estatal bromeó con Gustavo Guerrero Gutiérrez de la Fiscalía General del Estado; Javier Garza y Garza de la Fiscalía Anticorrupción; y Gilberto de Hoyos Koloffon de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

“Los tres fiscales tenemos aquí, no me vayan andar buscando, eh. Yo solito me entrego; ‘¡Ríndete, Juan Menchaca!’, como dice la canción. Vamos a darle un poquito de sonrisa a la vida, yo estoy contento de estar aquí en estos casi mis últimos días de ejercicio de gobierno” comentó el ex mandatario de Nuevo León entre risas en los bajos del Palacio de Monterrey.

