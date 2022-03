¿Por qué Samuel García acusa a ‘El Bronco’ de desviar recursos públicos?

La detención que se le realizó el día de hoy, al ex Gobernador Jaime Rodríguez, deriva de una denuncia que presentó Samuel García, cuando era Senador, en julio de 2018, por el desvío de recursos públicos por el caso de las Broncofirmas.

Se reveló, el 29 de enero de 2018, que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la Presidencia fueron recabadas en horario laboral.

Por lo que se pudo determinar que el 51% de los apoyos fue recabado por más de 500 servidores públicos de lunes a viernes y de 09:00 a las 18:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘El Bronco’, Jaime Rodríguez Calderón, por presunto desvío de recursos en Nuevo León

Tras dicha publicación, García, ahora Gobernador de Nuevo León, y Mariela Saldivar, ex Diputada local, presentaron una denuncia penal.

Así que el tema se dirimió en instancias electorales e incluso se solicitó separar de sus cargos al ex Gobernador y a Manuel González, ex Secretario de Gobierno, para ser sometidos a juicio político por el desvíos, sin embargo, al final el procedimiento no llegó a nada, hasta ahora.