Nombra AMLO a los polémicos Pedro Salmerón y Claudia Pavlovich embajadores

Este día, el Gobierno de México realizó 15 nombramientos a representantes de México en el exterior, entre los que se encuentran el historiador Pedro Salmerón, la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, la escritora Laura Esquivel, entre otros.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció los nombramientos, así como “ascensos y concursos para embajadores”, ya que por primera vez, habrá concurso para diez nuevas plazas de embajador o cónsul general.

CLAUDIA PAVLOVICH Y PEDRO SALMERÓN, ENTRE POLÉMICA Y ACUSACIONES

El historiador Pedro Salmerón se vio envuelto en una polémica cuando fungía como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM) en el 2019, cuando calificó como “jóvenes valientes” a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre involucrados en el crimen del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada en 1973.

“Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta.

“De modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida Don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros”, decía la publicación original en la cuenta de Facebook del Instituto, firmada por él.

Dicho comentario causó escozor en una buena parte de la sociedad, lo que provocó la salida de Salmerón del INEHRM.

Luego una supuesta demanda de estudiantes del ITAM por acoso lo tuvo en el ojo del huracán, hecho que de acuerdo al historiador jamás ha existido dicha demanda: “No he visto ni una sola denuncia de acoso, por más que lo he pedido de todas las maneras legales. El @ITAM_mx me niega mis derechos más elementales y de paso se los niega a los presuntas víctimas. Mientras el Santo Oficio de tuitter me condena sin juicio”, escribe en sus redes sociales.