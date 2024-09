Novia del youtuber Jaime ‘N’, que secuestró a la influencer Doña Lety, se encuentra desaparecida desde febrero

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Rosa Elena Pimienta Santos, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín. #Tantoyuca #Panuco @botDesaparecidx pic.twitter.com/rpQaCw63l0

ESTO SE SABE SOBRE EL SECUESTRO DE DOÑA LETY Y EL YOUTUBER JAIME ‘N’

La desaparición de Rosa Elena ha surgido en medio de una serie de eventos inquietantes relacionados con Jaime “N”, el youtuber conocido por sus controvertidos videos en los que aparece la influencer Doña Lety. La situación tomó un giro dramático cuando, el 2 de septiembre de 2024, Doña Lety fue rescatada por la Guardia Nacional tras haber estado presuntamente secuestrada por Jaime “N”.

El caso de Doña Lety ha captado la atención tanto de los habitantes de Veracruz como de los usuarios de internet, quienes han seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos. El rescate de la influencer y su posterior denuncia revelaron un panorama perturbador. Doña Lety aseguró que había sido mantenida en cautiverio durante un largo período, sufriendo privaciones significativas de comida y agua. En sus declaraciones, mencionó: “Yo me siento muy mal... no sé por qué me pasó esto... estuve encerrada mucho tiempo sin comer casi sin tomar agua sufrí mucho y mi hijo”. Estas palabras han causado conmoción y preocupación entre sus seguidores y la comunidad en general.

AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVOS Y CATEO EN LA CASA DE JAIME ‘N’

La situación se intensificó aún más cuando las autoridades llevaron a cabo un cateo en la residencia de Jaime “N” en el municipio de Tantoyuca. Durante este operativo, se reportó que el youtuber pudo haber escapado, lo que complicó aún más las labores de búsqueda y detención. Además del cateo, la vivienda de Jaime “N” ha sido objeto de medidas de arraigo.

En cuanto al contenido publicado en redes sociales, los videos y publicaciones del youtuber sobre Doña Lety y su hijo se volvieron objeto de especulación. Aunque Jaime “N” había afirmado en varias ocasiones que Doña Lety se encontraba bien, el contenido en sus redes dejó de actualizarse durante un tiempo, lo que llevó a especulaciones sobre el estado de la influencer. Esta falta de transparencia y el silencio de Jaime “N” han alimentado la incertidumbre y el desconcierto en torno al caso.

Medios locales han señalado que, además del secuestro de Doña Lety, la desaparición de Rosa Elena ha generado una mayor preocupación en la comunidad. A medida que el caso se desarrolla, se espera que más información salga a la luz y que se tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas.