Nuevo León: a Liliana la violaron y le prendieron fuego; denuncia falta de apoyo de autoridades

“Más que nada me dieron de alta porque ya tenía mucho tiempo en el hospital, pero no era el momento. Todavía tengo muchas heridas abiertas, es muy doloroso. Tengo que estar aguantando todos los días la impotencia”, señala.

“Toda la noche estoy sin dormir, con dolor, al pendiente y preocupada de que me vayan a hacer algo otra vez a mí y a mi familia”, dice Elvia Liliana, en entrevista con Reporte Índigo.

“Los médicos me dijeron que como mis heridas fueron en 32 por ciento de mi cuerpo, debía tener mucho cuidado con las infecciones porque era muy difícil controlarlas por mi estado. Me quitaron injertos de la cabeza. Mi garganta se me dañó y mis pulmones, por el humo”, dice la joven de 23 años de edad y madre de 4 hijos.

Las autoridades encargadas de perseguir los delitos tampoco han actuado a pesar de que Liliana identifica a sus tres agresores porque le rentaban el cuarto en donde vivía. Ahora reside en la casa de su cuñada, en el municipio de Pesquería.

“Aquí en el municipio donde yo vivo, en Pesquería, el secretario de Seguridad me dijo que él no podía ayudarnos, que porque aquí no me encontraron, que no podía hacer nada”, lamenta.

Hasta hace algunos días, Liliana sólo contaba con el apoyo de su familia. Confiesa que sus cuatro hijos le daban fuerza para salir adelante.

“La verdad nunca hicieron nada, nunca recibí apoyo de nadie, mi esposo era el único que se las veía para llevarme algo de comer, de medicamento, porque pues le pedían cosas en el hospital para mí. Fue el único, y mi mamá, quienes estuvieron ahí conmigo. Las autoridades no me han dado ni resguardo”, reclama.

Con Liliana se han puesto en contacto, según menciona, la diputada local Jessica Elodia Martínez, de Morena, y Leticia Marlene Benvenutti, exlegisladora panista. Ambas le han dicho que buscarán la manera de apoyarla.

La Fundación Carmen Sánchez MX, la primera asociación civil en México que brinda acompañamiento integral a mujeres atacadas con ácido, ofreció apoyo a Liliana.

“Ya me puse en contacto con ella, le ofrecí ayuda y estamos tratando de viralizar su caso para que las autoridades de Nuevo León respondan”, publicó Carmen Sánchez, la presidenta de la fundación que lleva su nombre, en su cuenta de Facebook.

Carmen es una sobreviviente de violencia, como Liliana. La mañana del 20 de febrero de 2014, su expareja le aventó un químico en el rostro y cuerpo.

“Me sentí muy bien porque me dijeron que no iba a estar sola y que pues me iban a estar apoyando. Le he estado echando ganas porque ella me ha estado dando ánimos”, afirma Liliana.