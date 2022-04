Obrador: Estados Unidos cabildea con la oposición; tras declaración se reúne con Ken Salazar

CDMX.- En la discusión de la reforma eléctrica, integrantes del gobierno de Estados Unidos han hecho lobby en México en reuniones con opositores y han venido al país para señalar que no están de acuerdo o insinuar una violación al T-MEC, sostuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario advirtió, ante el inicio de la discusión de la LIE en SCJN, que empresas y gobiernos extranjeros están haciendo lobby en la Cámara de Diputados y el Poder Judicial.

Cuestionado en su conferencia de prensa de ayer sobre cuál es el gobierno que realiza el cabildeo, respondió: “Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta. Han venido a eso, a plantear que no están de acuerdo. Incluso a insinuar que se viola el Tratado (T-MEC) cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”.

También, destacó, se discute el precio de la energía eléctrica que pagarán los consumidores.

Además, refirió: “Ojalá y se revelen los legisladores, y se asuman como representantes populares, no lo descarto, y lo mismo los jueces, los magistrados y los ministros”.

El presidente fue cuestionado sobre la participación de Luis Téllez, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), en la empresa Bombardier.

López Obrador refrendó su crítica al fallo de la Corte de esta semana que anuló la norma que prohibía a exfuncionarios de gobierno trabajar para las empresas que regulaban o vigilaban cuando estaban en la función pública.

“Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte -no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social, la mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial- son como abogados patronales. Para decirlo con claridad, no representan al pueblo, representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista”.

VISITA

Tras esta declaración, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó a Palacio Nacional para una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, poco antes del mediodía.

Recientemente, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó, en una carta enviada a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, su preocupación por la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara de Diputados, pues pone inversiones en riesgo por un monto de 10 mil millones de dólares.