Para el día de los hechos, Ana Paula contaba con 10 días internada, a lo que sus padres - Alejandro Muñoz y Miriam Muñoz-, como ella, tenían la confianza en el nosocomio, debido a otras intervenciones de una fractura en la clavícula y de la nariz.

De acuerdo a los padres, en la operación se encontraban el cirujano Edgar “C”, responsable del proceso de Ana Paula; Joaquín “C”, también cirujano; Miguel “Z”, anestesiólogo; y Francisco Javier “R”. “J”, enfermero de quirófanos.

Ana despertó cerca de las 2:00 horas de la madrugada del 2 de febrero y le mencionó a su madre lo ocurrido, quien se comunicó con su esposo para mencionarle lo pasado. Alejandro Muñoz regresó al hospital para exigir explicaciones del director, Francisco “M”, quien se presentó al día siguiente, y pedir las grabaciones; sin embargo, se entregaron un día después y no se alcanza a observar al quirófano, solo a los pasillos.

Ana Paula salió del hospital Star Médica hasta el 11 de febrero y solicitaron apoyo a la abogada Arianna Vázquez Ríos, integrante del colectivo feminista Brujas del Mar; no obstante, la joven presentó la denuncia contra la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra la Mujer hasta mayo, pues debido a la intervención vivió distintas secuelas como severos dolores de cabeza, falta de apetito, vómitos, entre otros síntomas.

“Después de eso ya no supe qué más pasó, ya no me enteré qué pasó después, por más que intenté quedarme despierta, yo simplemente me dormí”, menciona Ana Paula.

La joven desconoce quiénes son los miembros de equipo médico que la atendió durante la operación y se encontraba en el quirófano cuando el responsable abusó de ella, episodio que le causó estrés postraumático.