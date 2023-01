Padres de Debanhi Escobar se reúnen con FGR; analizan carpeta de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR), recibió a los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven víctima de feminicidio en Nuevo León, y analizaron la carpeta de investigación del caso, además de señalar las inconsistencias en el mismo, según confirmaciones del padre de la víctima, Mario Escobar.

“Siguen analizando todas las omisiones que hubo en la carpeta de Nuevo León, de alguna manera nos deja tranquilos que empezaron a trabajar la carpeta. De entrada nos leyeron nuestros derechos y quedó asentado, les expresamos todas las inconsistencias que a nuestro juicio hubo dentro de esa carpeta y también lo asentaron dentro de la misma”, informó.

La reunión duró, aproximadamente, dos horas. En el lugar, don Mario y su esposa Dolores Bazaldúa aseveraron que tenían derecho a la justicia, pues han pasado nueve meses desde el trágico feminicidio que cimbró al país.

“Venimos a hablar por toda esa gente que no tiene la oportunidad de estar aquí... Sabemos el dolor que tienen, nuestros abogados ya tuvieron acceso al primer tomo de la FGR, ahorita no me han comentado cuáles son las periciales que ha hecho la Fiscalía, pero en ese sentido nos dieron apertura”.

Asimismo, el padre de Debanhi aseguró que el caso de su hija sería un precedente y, de encontrar a los culpables, los ciudadanos devolverían su confianza en las instituciones y fiscalías de México. Mientras, reitera que no pueden volver a permitirse omisiones, filtraciones, entre otros, en feminicidios.

“Tenemos la confianza que nos digan que hemos avanzado, queremos encontrar la justicia y la verdad, queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Debanhi, queremos sentar un precedente para que esto no vuelva a pasar con ninguna joven que lamentablemente pasa día a día en cada uno de los estados de la República”, confió.