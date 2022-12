‘El Compayito’ asegura que papá de Debanhi pide ‘un porcentaje de sus shows’ a Platanito

“Estábamos en El Cuevón y se levantan dos mujeres al baño y les dije: ‘tengan cuidado con las cisternas’”, recordó uno de ellos.

“Acabo de trabajar con Sergio (Verduzco) y este señor le estaba pidiendo un porcentaje de sus shows”, dijo.

Además, expuso que la familia de Debanhi no debería preocuparse por los chistes, sino porque se haga justicia sobre su caso: “Yo creo que lo más preocupante es preocuparse por un chiste y no por una solución”, dijo el comediante, y apuntó que hasta él también ha realizado chistes sobre el tema, solo que no fue grabado.

Luego de dichas declaraciones, hasta el momento la familia de Debanhi no ha hablado sobre este tema, por lo que se está a la espera de su reacción.