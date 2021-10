Pide AMLO no hacer ‘chanchullo’ en los censos

HUAYACOCOTLA, VER.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen algunas inconformidades en el censo realizado tras el paso de huracán “Grace” en comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Al supervisar los avances de la entrega de apoyos en la entidad, el mandatario federal pidió a la población honestidad, nada de mentiras “y nada de chanchullos” si no fueron afectados por el fenómeno.

“Hay, desde luego, alguna inconformidad, hay que atender a todos. Hay quienes dicen ‘no fui censado’, ‘no me tomaron en cuenta’, hay que atenderlos. También este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados pues no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.

“Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullos, eso también hay que hacerlo a un lado”, pidió.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el presidente López Obrador instruyó a su gabinete ahí reunido a atender a la gente si tiene alguna inconformidad e “irlos a ver si no fueron tomados en cuenta”.

Destacó que el censo de damnificados por “Grace” se llevó a cabo en 40 días y se han atendido a 45 mil 318 hogares, a quienes se les entregó de manera directa 35 mil pesos, lo que ha significado una inversión de mil 586 millones de pesos.

Al respecto, Javier May Rodríguez, titular de Bienestar, afirmó que “con apoyo de los servidores de la nación y técnicos de Sembrando Vida, el censo se levantó en mil 803 localidades de 28 municipios con plena coordinación de los gobiernos estatal y municipales”.