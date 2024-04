Pocas propuestas, en primer debate predominó el ‘fuego cruzado’ entre candidatos

Ciudad de México. En el primer debate organizado en el Instituto Nacional Electoral, los candidatos presidenciales cruzaron acusaciones en torno a los fracasos que en materia de salud y educación tuvieron los gobiernos del PRI y del PAN, así como el actual.

Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, fue quién más propuestas planteó; sin embargo, no dejó pasar las acusaciones en su contra, por lo que calificó a su adversaria, Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, el PAN y el PRD, de mentirosa y de lucrar con el dolor de las víctimas.

La panista acusó a la ex jefa de Gobierno de ser una mujer fría, sin corazón, la dama de hielo, por supuestamente no reaccionar ante la mención del derrumbe del Colegio Rébsamen en 2017, por haber utilizado para el covid sin sustento científico la Ivermectina, un medicamento para piojos, en medio de un fracaso en el manejo de la pandemia, así como no haber dado un correcto mantenimiento de la línea 12 del Metro.