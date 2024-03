Presenta Claudia Sheinbaum propuestas en materia de Salud

CDMX.- La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que si llega a la Presidencia de la República impulsará un sistema de salud pública para el bienestar.

Entre sus propuestas para el sector, entre ellas la digitalización de trámites, el programa “Salud Casa por Casa” con el que darán atención domiciliaria y que Birmex continúe con la compra y almacenamiento de medicinas.

Sheinbaum Pardo afirmó que tiene el mejor equipo en la definición de la política de salud, el cual prioriza a “los que menos tienen, y los que más sufren en la prevención y atención”.

“Vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar, la salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio”, expuso Claudia Sheinbaum.

“Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No sé trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo seguro popular, que no solo solamente no resolvió los problemas sino enormes corrupciones en distintas entidades de la República”, mencionó la candidata.