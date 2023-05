Promete director del IMSS sistema de salud como el de Dinamarca

CDMX.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que con el nuevo modelo federal IMSS-Bienestar la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá con un sistema de salud como el de Dinamarca.

El funcionario del sector salud afirmó durante una entrevista con el diario Milenio que al finalizar el sexenio México contará con un sistema pública que atenderá todo tipo de padecimientos que trabajará en programas preventivos de enfermedades.

Sobre la aprobación en el Legislativo de la extinción del Instituto de Salud del Bienestar (Insabi) opinó que la creación de este organismo no fue un error y que no representa una pérdida debido a que ahora el IMSS-Bienestar absorberá sus recursos materiales, presupuestales y humanos.

“El Insabi cumplió en dos aspectos: a la hora de ser una institución que puso orden en el ejercicio de recursos, y el otro aspecto, para lo que no fue diseñado necesariamente, pero que fue fundamental: se convirtió en un fondo de financiamiento de insumos durante la pandemia”, señaló el director del IMSS.

En cuanto a los cambios que vendrían con esta reforma precisó que éstos irían encaminados a la calidad de la atención. “Todos los estados van a tener el mismo modelo, lo que va a cambiar para esa persona es que no va a volver a tener que pagar un solo peso que sí se permitía con el Seguro Popular con las cuotas de recuperación”, detalló.

“¿Se alcanzará a consolidar este modelo en lo que resta de la presente administración?”, cuestionó el medio.

“Sí, si no hubiéramos empezado hace un año en Nayarit, sería muy difícil, pero ya toda esa experiencia operativa en el campo nos da mucha claridad de por dónde tenemos que irnos. Además, en la discusión que se lleve a finales de año sobre el Presupuesto de Egresos, el tan ansiado incremento en el presupuesto de salud, ahora sí va a ocurrir”, mencionó Zoé Robledo.

El director del IMSS consideró que con el fortalecimiento del programa IMSS-Bienestar el país contará con un sistema de salud público fortalecido, de calidad y con cobertura para todo ciudadano.

“Cuando el Presidente habla de Dinamarca se refiere a eso: ¿Cómo es Dinamarca? No pensemos en cómo es un hospital, un consultorio o una farmacia, sino cómo es el diseño de su institución de atención médica: es un modelo que es público, o sea, no hay participación privada; segundo, es universal y por ello se debe entender que atiendes todos los padecimientos, no hay una discriminación; y es preventivo, está enfocado en todas las acciones que se deben hacer para prevenir”, señaló.