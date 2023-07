¿Qué es el Carding?, así roban datos de tarjetas de crédito o débito

“En las compras en línea suelen utilizarse tiendas falsas con ofertas que realmente no existen. Una vez que se ingresan los datos, los ciberdelincuentes se quedan con el número de tarjeta y el producto jamás llega”.

• No utilizar redes o computadoras públicas al momento de realizar compras.

Los datos de la tarjeta que se utilizan para realizar compras no suelen ser muy cuantiosos, pero sí tarifas recurrentes como pagar una cuenta de Spotify , Netflix , YouTube , Uber o una suscripción mensual a videojuegos, por lo que el dinero es pequeño y secuencial, para no levantar sospechas, haciendo que sea difícil darse cuenta de que hay una estafa en marcha.

• Activar alertas de los movimientos con tarjetas, para llevar un mejor monitoreo de la actividad y detectar cualquier movimiento inusual.

• Monitorear los estados de cuenta para identificar compras que no se hayan realizado, en caso de existir alguna, reportarla inmediatamente.

• Destruir completamente las tarjetas de crédito o débito que ya caducaron.

• Desactivar la opción Near Field Communication (NFC) de los dispositivos móviles mientras no se use, ya que esta tecnología permite conectar dispositivos para el intercambio de datos.

• Utilizar las tarjetas virtuales que ofrecen los bancos para pagos online.