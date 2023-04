¿Qué está pasando en las escuelas de México? Víctima de bullying no se defendió ‘para no empeorar las cosas’

El pasado jueves 20 de abril, en las inmediaciones de la Secundaria Bicentenario de la Independencia, localizada en la avenida Adolfo López Mateo, en Reforma, Chiapas, un menor de edad fue severamente golpeado por su compañero de clases.

Un video que documentó el caso se viralizó en redes sociales, y el menor involucrado no ponía ninguna resistencia. Enseguida, el padre del joven levantó una denuncia que culminó en un registro de atención de la Fiscalía General del Estado.

El caso ocurre a semanas del fallecimiento de Norma Lizbeth, también víctima de bullying, pero en Estado de México, donde la alumna Aylín Azahara le provocó la muerte debido a la fuerza de sus golpes.

LOS HECHOS

Fernando “N”, quien cursa el primer año, dijo al medio Milenio que fue agredido por dos de sus compañeros; uno de ellos, trató de ahorcarlo, y cuando logró defenderse, el segundo, que aparece en el video y presuntamente “sabe artes marciales”, lo amenazó.

“Lo empujé [al primero], fue de ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar”, indicó. Enseguida, confesó que “no quería ni defenderme ni pegarle para que no hubiera más problema”.

“Ya en la última patada que me dio, me pegué contra unos tubos que estaban atrás mío y fue ahí donde quedé noqueado”, reviró. Los golpes fueron tran fuertes que, a días de las agresiones, Fernando asegura sentir intensos dolores de cabeza, así como mareos, por lo cual, ha visitado a diversos especialistas.

