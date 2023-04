$!Recuerdan a Norma Lizbeth y celebran sus XV años

La misa se llevó a cabo esta tarde en la iglesia de San Juan Evangelista, donde los asistentes llevaron flores, globos blancos y rojos con motivos de quinceañera que rodearon la fotografía de la adolescente.

“El recuerdo de mi hija no se me va a quitar de la noche a la mañana, porque es un dolor tan fuerte que me dejó mi hija, es un dolor muy grande. Nunca pensé que iba a pasar esto, porque yo y mi hija planeamos otra cosa para festejar sus 15 años”, expresó Francisca Elvira, madre de la menor.