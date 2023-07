¿Qué hablaron en la reunión de alcaldesa de Chilpancingo y ‘Los Ardillos’?

En entrevista con Azucena Uresti , los manifestantes de la Autopista del Sol , Gilmar Jaír Sereno Chávez y Guillermo Matías Marrón , afirmaron que no son integrantes de la célula criminal “Los Ardillos” y que el objetivo de su protesta no es exigir la liberación de los dos supuestos integrantes del grupo delictivo.

“No tengo nada que ver con Los Ardillos, es como si yo dijera que el presidente es gente del Chapo por saludar a su mamá, pero que me saquen las fotos, me pueden intervenir el teléfono e investigar de todos lados, la gente de los municipios saben quién es el ingeniero Matías Marrón” , agregó.

Aunque Sereno Chávez afirmó que desconoce porque el Gobierno Federal lo relaciona con el crimen organizado, considerando que se sumó a las manifestaciones al considerar que “se trataban de una marcha justa”.

“No sé el concepto de afinidad del presidente, lo que sí se me hace algo grave es que me pasen en la mañanera, después de que pasen a dos personas que aseguran son delincuentes y no hagan la pausa correcta para que digan que yo no soy delincuente, que estaba en una manifestación y que me están investigando”, refirió el manifestante.