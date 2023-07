¿Quiénes son ‘Ardillos’?: El grupo criminal que se quiere apoderar de Guerrero

Los Ardillos son una agrupación criminal de La Montaña del Estado de Guerrero , formada aproximadamente en el año 2000 por el ex policía rural Celso Ortega Rosas “ La Ardilla ” y tres de sus hijos. Después de ser asesinado el 26 de enero del 2011, sus hijos quedaron al mando.

Los ciudadanos de Guerrero temen por su seguridad y optan por no salir a la calle. Por las noches, antros bares y negocios han decidido cerrar sus puertas temprano o bajar las cortinas a cualquier señal de violencia.

En junio del 2022, Los Tlacos y Los Ardillos rompieron la tregua de no agresión para disputarse el control municipal de Chilpancingo . Con ello, múltiples enfrentamientos sanguinarios se han librado, donde la vida de miembros del crimen organizado e inocentes se han perdido.

“Saludos Presidenta: Norma Otilia , sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo ” , decía uno de los mensajes hallados en dicha ocasión.

“Es un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas, obviamente... no... por eso me gustaría que fuera investigado por la Fiscalía”

AMLO PIDE NO UNIRSE A ESTOS GRUPOS DELICTIVOS

El día de hoy, 11 de julio, en la conferencia matutina brindada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde advirtió a los pobladores de Chilpancingo a no formar parte de ese grupo delictivo:

“Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, pues, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos”

No es la primera vez que AMLO ha externado su procuración por la participación de jóvenes en este tipo de agrupaciones, insta a que no formen parte de este tipo de grupos criminales.