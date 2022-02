¿Qué hacer si tengo un familiar desaparecido?

4. REPORTA Y DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES

Antes de presentar una denuncia, analiza con tus seres queridos si el contexto es apto para ello o si podría ponerles en riesgo. Para hacer la denuncia, sigue estos pasos:

-Ante el Ministerio Público:

*Presenta la denuncia ante la Fiscalía o la agencia especializada en desapariciones más cercana.

*Nunca permitas que te hagan esperar 72 horas.

*Revisa muy bien tu declaración. Si tienes indicios sobre la participación de autoridades, exige que la investigación se inicie por desaparición forzada.

*No dejes documentos originales y asegúrate de que toda comunicación con el MP quede por escrito.

-Ante la comisión de búsqueda de tu entidad:

*Presenta tu reporte

*Si ya hiciste denuncia informa el número.

*Si tienes alguna hipótesis comunícala en este momento.

-Tres consejos útiles:

*Anota los números de carpeta y reporte.

*Registra los datos de quienes te atendieron.

*Exige copia de todas las diligencias.

5. HAZ TU PROPIA FICHA DE BÚSQUEDA y CUÍDATE

Genera tu ficha de búsqueda y así empieza a difundirla. También agregamos unos consejos para cuidados emocionales durante las primeras horas.

Siempre ten en cuenta lo siguiente:

-Recuerda que no eres la única persona que ha pasado por esta situación y que muchas ya han logrado sobrevivir a ello.

-Tu capacidad para ayudar en la búsqueda requiere que te ocupes de tus propias necesidades físicas y emocionales.

-Crea un espacio para ti lejos de la presión de la búsqueda y la investigación.

-Mantente lejos del alcohol y de sustancias que puedan impedir que seas un miembro activo del equipo de búsqueda.

-No te culpes.

-En lo posible, construye mecanismos de gestión del estrés.

-Permite que las opiniones sean el problema de las personas que las emiten, no el tuyo.

-También es válido no querer buscar, no te avergüences ni te sientas culpable si no tienes el ánimo o las fuerzas para salir a buscar de inmediato.