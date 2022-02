Dan último adiós a Eduardo, el joven que salvó la vida de sus hermanitos antes de ser secuestrado

“Ese día estábamos jugando en la tarde escondidas, después jugamos futbol, él se metió y en la tardecita casi a las 2 ya cuando yo llegué del ciber, porque me fui a jugar, mi hermana me vino a decir que se llevaron a mi amigo Lalo y yo dije es una broma, me están echando una mentira”, comentó Juan Pablo, amigo de Lalo para el medio Excelsior.

CONFIRMAN DETENCIÓN DE PRESUNTO HOMICIDA

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que hay una persona detenida por el plagio y homicidio de Eduardo, “vamos a continuar la investigación hasta dar con todos los responsables”, explica el comunicado.