‘Que les vaya bien’; personal del INM se burló de migrantes encerrados en Ciudad Juárez, revela FGR

FALTA DE RECURSOS

El testimonio aseguraba que, tras el fuego, algunos migrantes comenzaron a tomar agua del excusado para intentar apagar las llamas. Cabe destacar que, según Marisol Montero, agente del Ministerio Público de la Federación, “el agua era su reclamo”, pues no había recurso potable en las instalaciones.

Asimismo, Omar Indalecio Pérez Martínez, supervisor de seguridad de la estación migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que, desde las 8 de la mañana, los migrantes se quejaban de que no contaban con agua, situación que comunicó a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del instituto.

“Me dijo que llenara los garrafones con agua de la llave, que no era mala, que no había más”, confesó, no obstante, cuando pidió a una supervisora llamada Paloma que llevara a cabo esta orden, ésta le contó que “el agua tenía una tonalidad amarilla y no quería los migrantes se enfermaran”.

NO ERA APTO

En medio de quejas y reclamos, comenzó el incendio, sin embargo, cuando corrió en la búsqueda de un extintor, no encontró ninguno “hasta el área de recepción de usuarios”. Y, según un análisis hecho al recinto, éste contaba con cuatro de ellos, no obstante, dos estaban bloqueados, uno era inservible y el cuarto tenía muy poco gas.

Pérez Martínez reviró que apenas alcanzó a dar cinco “extintorazos”, cuando el producto dejó de salir. El mismo guardia de seguridad, señaló que tuvo una breve comunicación con Salvador González, encargado de Migración en Chihuahua, y lo cuestionó sobre el candado que evitó la salida de los migrantes, y por qué no se pudo abrir.