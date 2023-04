Concluye repatriación de víctimas migrantes, tras incendio en INM de Ciudad Juárez

Este sábado, concluyó el trámite de repatriación de los 39 migrantes fallecidos en el incendio de una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así lo informó el Gobierno del Estado, a través de la Coordinadora de las Oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez, quienes dieron por terminados los trámites de registros de defunciones y autorizaciones para llevar a cabo el traslado de cuerpos de los centroamericanos a su país de origen.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen quitar a GN resguardo de estaciones migratorias

Los últimos en ser reclamados por sus autoridades consulares, fueron las víctimas venezolanas, sin embargo, se lograron los acuerdos correspondientes para la entrega. Fue apenas el día de ayer cuando se dio la identificación de Joel Alexander L. P., Orangel José L. G., Orlando José M. P., Óscar José R. S., Rannier Edelber R. I., Rafael M. M. y Samuel José M. G.

Y, en total, se contabilizaron las repatriaciones de Julián David V. A., de nacionalidad colombiana; 17 personas de origen guatemalteco son, Roberto G. H., Cruz Ernesto Ch. M., Santiago C. T., Miguel R. Z., Raimndo Q. T., Edwin Gilberto I. M., Manuel Alexa Ch. T., Juan Fernando Q. M, Francisco Javier S. T., Diego T. I., Francisco Gaspar R. Ch., Elvis Adelmar P. E., Miguel Sebastían P. M., Byron Manuel L. X., Basilio S. S., Marco Abdon T. C., así como Gaspar Josue C. T.

De Honduras: Jesús Adony A. M., Alis Dagoberto S. L., José Ángel C. M., Óscar Danilo S. R., Edin Josúe U. M., y Dikson Aron C. P.

Y, finalmente, de El Salvador: José Pedro R. G., Roberto Antonio H. E., Enrique Alonso M. R., Daniel de Jesús V. R., José Almicar P. S., Milton Alexis M. M., y Ándre Fernando C. C.

Aunque ya fueron repatriados todos los cuerpos víctimas del fuego que consumió a la estancia provisional, en las inmediaciones del recinto migratorio aún se encuentra un campamento para las personas en movilidad, donde exigen justicia por el siniestro.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a 3 funcionarios del INM por muerte de 40 migrantes

Por otro lado, la víctima número 40, quien falleció cuando fue trasladado a un centro especial para tratar sus quemaduras, también fue repatriado a su país de origen.