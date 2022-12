¡Qué siempre no! Samuel García se retracta de su candidatura a la Presidencia en 2024

Aunado a que reprochó que dicho partido decida no participar en la alianza “Va por México” en los procesos electorales de 2023 y 202 4.

Fue por medio de una historia de Instagram , compartió un video en el que dijo que hablará de la planeación estratégica al 2040 que iniciará con el Consejo Nuevo León , donde aseguró que “vamos a estar los seis años, para que no anden ahí especulando”.

Luego de que Samuel García , Gobernador de Nuevo León , se apuntara como aspirante presidencia para 2024 por Movimiento Ciudadano el pasado lunes; sin embargo, el mandatario aseguró este miércoles que no dejará su cargo.

“Lo mismo pienso de la decisión de este partido (MC) de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024”, agregó el excandidato del PAN para el gobierno de Nuevo León en 2009 y de Movimiento Ciudadano en 2015, cuando declinó para apoyar a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y quien acompañó en su gobierno como coordinador de la Oficina Ejecutiva.

“Yo busco y buscaré sin tregua el mayor bien de México y de Nuevo León, y estoy convencido de que estas decisiones van en dirección opuesta”, asentó Elizondo.

Así como señaló que “me he excusado irrevocablemente de ser miembro del consejo asesor del gobernador (Samuel García)”, señaló que “he declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos”.

