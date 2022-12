Samuel García se ‘destapa’ como presidenciable para el 2024

“Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos. Me apunto como uno de ellos ”, así fue como se “destapó” el gobernador de Nuevo León , Samuel García , como presidenciable durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano.

“Ahora viene ir a buscar un nuevo México naranja y alegre en el 2024. Yo realmente no sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que ya hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien. Y a las pruebas me remito”, dijo.

“Y quiero decirles, para los pesimistas, para los que andan en la tristeza, en la calle de la amargura, porque ahora todo mundo en las redes y en los medios anda el plan apocalíptico y empiezan ‘es que en el 24 se va a acabar México y que si gana el que está ya nos llevó la fregada y no sé qué y no sé cuánto’. Pero una vez me dijo Dante: ‘Samuel, en 2024 Mariel va a empezar a caminar y queda mucho futuro y queda mucho México’”, dijo el gobernador de Nuevo León.